В Нигерии пираты захватили в заложники украинских и российских моряков

MIGnews.com.ua

Вблизи Нигерии пираты напали на универсальное грузовое судно BBC Caribbean и захватили украинских и российских моряков. Об этом сообщили в посольстве России в Нигерии.

Пираты атаковали судно, когда оно было в Гвинейском заливе вблизи нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер. Вооруженные люди на моторной лодке открыли огонь по судну, охрана открыла ответный огонь.

Согласно сообщению, обнародованному в Twitter-аккаунте дипведомства, российские дипломаты уже обратились к властям Нигерии с просьбой помочь найти похищенных моряков.

"С борта подвергшегося пиратскому нападению судна BBC Caribbean похищены семь граждан России и гражданин Украины. В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных", - говорится в сообщении.