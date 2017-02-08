В Нигерии пираты захватили в заложники украинских и российских моряков

Вблизи Нигерии пираты напали на универсальное грузовое судно BBC Caribbean и захватили украинских и российских моряков. Об этом сообщили в посольстве России в Нигерии.
Пираты атаковали судно, когда оно было в Гвинейском заливе вблизи нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер. Вооруженные люди на моторной лодке открыли огонь по судну, охрана открыла ответный огонь.
Согласно сообщению, обнародованному в Twitter-аккаунте дипведомства, российские дипломаты уже обратились к властям Нигерии с просьбой помочь найти похищенных моряков.
"С борта подвергшегося пиратскому нападению судна BBC Caribbean похищены семь граждан России и гражданин Украины. В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пираты освободили греческое судно с украинцами, которое ранее захватили у берегов Бенина - крупнейший район работорговли в Африке.