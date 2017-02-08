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В Нигерии пираты захватили в заложники украинских и российских моряков
08.02.2017 11:53

В Нигерии пираты захватили в заложники украинских и российских моряков

Вблизи Нигерии пираты напали на универсальное грузовое судно BBC Caribbean и захватили украинских и российских моряков. Об этом сообщили в посольстве России в Нигерии.

Пираты атаковали судно, когда оно было в Гвинейском заливе вблизи нефтяного терминала в районе дельты реки Нигер. Вооруженные люди на моторной лодке открыли огонь по судну, охрана открыла ответный огонь.

Согласно сообщению, обнародованному в Twitter-аккаунте дипведомства, российские дипломаты уже обратились к властям Нигерии с просьбой помочь найти похищенных моряков.

"С борта подвергшегося пиратскому нападению судна BBC Caribbean похищены семь граждан России и гражданин Украины. В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пираты освободили греческое судно с украинцами, которое ранее захватили у берегов Бенина - крупнейший район работорговли в Африке.

Теги материала: Нигерия, пираты, судно, моряки
Новости СМИ2
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