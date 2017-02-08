Чиновника из ГФС будут судить за неподачу декларации

MIGnews.com.ua

В среду, 8 февраля, Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Государственной фискальной службы, который не подал электронную декларацию о доходах. Данную информацию обнародовал пресс-центр ГПУ на официальном сайте.

"Впервые в Украине в среду, 8 февраля 2017 года, в суд направлен обвинительный акт по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины, а именно умышленное непредоставление субъектом декларирования декларации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Обвинительный акт составлен против старшего следователя по особо важным делам офиса крупных налогоплательщиков ГФС, который умышленно не подал в установленный законодательством срок сведения о доходах в Единый государственный реестр.

Также чиновнику инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды на рабочем месте в размере 10 тысяч долларов за возврат изъятых вещей, документов и арестованных горюче-смазочных материалов в уголовном производстве.

Справка: сведения о доходах за 2015 год должны были быть внесены всеми государственными служащими до 1 ноября 2016 года.