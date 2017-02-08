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Чиновника из ГФС будут судить за неподачу декларации
08.02.2017 11:40

Чиновника из ГФС будут судить за неподачу декларации

В среду, 8 февраля, Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Государственной фискальной службы, который не подал электронную декларацию о доходах. Данную информацию обнародовал пресс-центр ГПУ на официальном сайте.

"Впервые в Украине в среду, 8 февраля 2017 года, в суд направлен обвинительный акт по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины, а именно умышленное непредоставление субъектом декларирования декларации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Обвинительный акт составлен против старшего следователя по особо важным делам офиса крупных налогоплательщиков ГФС, который умышленно не подал в установленный законодательством срок сведения о доходах в Единый государственный реестр.

Также чиновнику инкриминируют вымогательство и получение неправомерной выгоды на рабочем месте в размере 10 тысяч долларов за возврат изъятых вещей, документов и арестованных горюче-смазочных материалов в уголовном производстве.

Справка: сведения о доходах за 2015 год должны были быть внесены всеми государственными служащими до 1 ноября 2016 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министр финансов Украины Александр Данилюк сообщил, что намерен инициировать расследование против главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, который отправился на инаугурацию президента США.

Теги материала: декларация, суд, иск, Генпрокуратура, ГФС
Новости СМИ2
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