Аброськин: Источники полиции подтверждают гибель Гиви

MIGnews.com.ua

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что сотрудники местных правоохранительных органов имеют некоторую информацию о гибели главаря "батальона "Сомали" Николая Толстых - Гиви.

"У полици Донецкой области есть информация, что сегодня утром был убит террорист Гиви. Наши источники, которые сейчас там находятся, видели, как это все происходило. Могу сказать, что действительно произошел взрыв, где находился террорист, он погиб. В настоящее время на месте работает так называемая группа полиции ДНР", место оцеплено и в настоящее время более подробной информации нет", - рассказал Аброськин в эфире телеканала "112 Украина" .

При этом он подчеркнул, что у жителей Донецка проводят обыски, также перекрыты все основные стратегические дороги.

По мнению Аброськина, Гиви могли убить из-за передела сфер влияния.