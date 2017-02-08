ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Аброськин: Источники полиции подтверждают гибель Гиви
08.02.2017 11:19

Аброськин: Источники полиции подтверждают гибель Гиви

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что сотрудники местных правоохранительных органов имеют некоторую информацию о гибели главаря "батальона "Сомали" Николая Толстых - Гиви.

"У полици Донецкой области есть информация, что сегодня утром был убит террорист Гиви. Наши источники, которые сейчас там находятся, видели, как это все происходило. Могу сказать, что действительно произошел взрыв, где находился террорист, он погиб. В настоящее время на месте работает так называемая группа полиции ДНР", место оцеплено и в настоящее время более подробной информации нет", - рассказал Аброськин в эфире телеканала "112 Украина".

При этом он подчеркнул, что у жителей Донецка проводят обыски, также перекрыты все основные стратегические дороги.

По мнению Аброськина, Гиви могли убить из-за передела сфер влияния.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, советник главы СБУ Юрий Тандит сообщил, что Служба безопасности Украины пока что не подтверждает гибель главаря "батальона "Сомали" Николая Толстых  - Гиви.

Теги материала: Вячеслав Аброськин, полиция, Гиви, смерть
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [21] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Появилось видео из взорванного кабинета Гиви
Важное
Появилось видео из взорванного кабинета Гиви  Видеорепортаж
На Закарпатье сотрудницу полиции задержали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии
Важное
На Закарпатье сотрудницу полиции задержали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии
В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви
Важное
Эксклюзив  В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви
Обнародовано видео с места гибели террориста Гиви
Важное
Обнародовано видео с места гибели террориста Гиви  Видеорепортаж
В "ДНР" пригрозили наказать убийц Гиви "по законам военного времени"
Важное
В "ДНР" пригрозили наказать убийц Гиви "по законам военного времени"
В Донецке убили террориста Гиви
Важное
В Донецке убили террориста Гиви

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви
Эксклюзив  В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви
08.02.2017
"Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви
Эксклюзив  "Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви
08.02.2017
Савченко намерена защищать свой закон
Эксклюзив  Савченко намерена защищать свой закон
08.02.2017
Савченко заявила, что ни Порошенко, ни Путин не заинтересованы в разрешении конфликта
Эксклюзив  Савченко заявила, что ни Порошенко, ни Путин не заинтересованы в разрешении конфликта  Видеорепортаж
08.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика