СБУ выявила чиновников, сдававших в аренду госсобственность

MIGnews.com.ua

В среду, 8 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками полиции раскрыли незаконную деятельность, которая заключалась в продаже имущества производственных госпредприятий в частные руки. Данную информацию обнародовал пресс-центр СБУ на официальном сайте.

Правоохранители установили, что руководство предприятия, которое находится на балансе Министерства экономического развития и торговли Украины, заключало так называемые договора с подконтрольными коммерческими структурами о хранении имущества.

По факту, имущество переходило к частным лицам, а государственное предприятие оплачивало это.

В результате следственных действий правоохранители выяснили, что с 2013 года в субаренду было сдано четыре гектара земли и 3,2 тысячи квадратных метра целостного комплекса предприятия. По предварительным подсчетам, убытки государственного бюджета составили 17 миллионов гривен.

Во время санкционированных обысков сотрудники СБУ изъяли документы, печати и другие подтверждающие преступную деятельность доказательства.

Открыто уголовное производство по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".