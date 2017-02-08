В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви

MIGnews.com.ua

Служба безопасности Украины пока что не подтверждает гибель главаря "батальона "Сомали" Николая Толстых - Гиви. Соответствующее заявление сделал советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала NewsOne .

По словам Тандита, достоверная информация о произошедшем была бы извсетна только в том случае, если бы Украина контролировала оккупированные территории.

Вместе с тем советник Василия Грицака призвал всех представителей незаконных вооруженных формирований на Донбассе сдаться украинским силовикам и тем самым обеспечить свою безопасность.

"Учитывая, что между так называемыми руководителями террористических организаций продолжаются разборки, никто не гарантирует безопасность их жизни. Фактически, эти люди рискуют своей жизнью ежедневно. Поскольку они находятся в розыске, то мы предлагаем им обратиться в ближайшее подразделение СБУ или МВД. Гарантируем им, что их жизнь будет находиться в безопасности, а суд над ними будет справедливым", - отметил Тандит.

При этом советник главы СБУ выразил мнение, что подобные происшествия могут иметь место и в дальнейшем.

"Там не действуют законы Украины, любой гражданин не чувствует себя там в безопасности... Возможно, и в дальнейшем будут происходить такие события", - констатировал Тандит.