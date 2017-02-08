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Боевики обстреляли КПП "Марьинка"
08.02.2017 10:19

Боевики обстреляли КПП "Марьинка"

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что накануне вечером, 7 февраля, незаконные вооруженные формирования совершили обстрел контрольно-пропускного пункта "Марьинка", который расположен на линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции. Данную информацию распространил пресс-центр ведомства.

"В результате обстрелов пострадавших нет. Пограничники огонь в ответ не открывали", - говорится в заявлении пресс-службы.

В госпогранслужбе сообщили, что противник вел прицельный огонь при помощи стрелкового оружия и гранатометов. Несколько гранат разорвались в нескольких десятках метров от контрольного поста.

"Обстрелы боевики осуществили с временно неподконтрольной территории - из населенного пункта Александровка", - отметили в Госпогранслужбе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 2 февраля, боевики вели огонь по населенному пункту Марьинка Донецкой области, в результате чего загорелся дом. Сотрудники Государственной службы чрезвычайных ситуаций эвакуируют детей из школы, рядом с которой упали мины.

Теги материала: АТО, Марьинка, обстрел боевики, ВСУ
Новости СМИ2
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