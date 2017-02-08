ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Обнародовано видео с места гибели террориста Гиви
08.02.2017 10:11

Обнародовано видео с места гибели террориста Гиви  Видеорепортаж

В среду утром, 6 февраля, в оккупированном Донецке убили главаря "батальона "Сомали" Николая Толстых Гиви.

Террорист погиб в результате взрыва в своем кабинете.

Российский телеканал Life уже успел побывать на месте происшествия. Согласно обнародованному видео,  из-за взрыва здание было очень сильно повреждено.

"После взрыва началось возгорание, которое уже ликвидировано. На месте работают пожарные и следственная группа", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, жв среду, 6 февраля, в оккупированном Донецке погиб главарь штурмового "батальона "Сомали" Николая Толстых -  Гиви.

В так называемой прокуратуре самопровозглашенной Донецкой народной республики пообещали найти людей, которые убили главаря батальона "Сомали" Николая Толстых  - Гиви, и наказать их "по законам военного времени".

Теги материала: Гиви, смерть, Донецк
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [21] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви
Важное
Эксклюзив  В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви
В "ДНР" пригрозили наказать убийц Гиви "по законам военного времени"
Важное
В "ДНР" пригрозили наказать убийц Гиви "по законам военного времени"
В Донецке убили террориста Гиви
Важное
В Донецке убили террориста Гиви
В Донецкой области СБУ задержала информатора террористической организации "ДНР"
Важное
В Донецкой области СБУ задержала информатора террористической организации "ДНР"  Фоторепортаж  Видеорепортаж
В Тернополе пенсионерка с 11 тыс. гривен на руках насмерть замерзла на улице
Важное
В Тернополе пенсионерка с 11 тыс. гривен на руках насмерть замерзла на улице
Боевики обстреляли из минометов Курдюмовку: погиб подросток
Важное
Боевики обстреляли из минометов Курдюмовку: погиб подросток

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви
Эксклюзив  В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви
08.02.2017
"Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви
Эксклюзив  "Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви
08.02.2017
Савченко намерена защищать свой "Закон"
Эксклюзив  Савченко намерена защищать свой "Закон"
08.02.2017
Савченко заявила, что ни Порошенко, ни Путин не заинтересованы в разрешении конфликта
Эксклюзив  Савченко заявила, что ни Порошенко, ни Путин не заинтересованы в разрешении конфликта  Видеорепортаж
08.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика