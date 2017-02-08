Обнародовано видео с места гибели террориста Гиви

В среду утром, 6 февраля, в оккупированном Донецке убили главаря "батальона "Сомали" Николая Толстых Гиви.
Террорист погиб в результате взрыва в своем кабинете.
Российский телеканал Life уже успел побывать на месте происшествия. Согласно обнародованному видео, из-за взрыва здание было очень сильно повреждено.
"После взрыва началось возгорание, которое уже ликвидировано. На месте работают пожарные и следственная группа", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, жв среду, 6 февраля, в оккупированном Донецке погиб главарь штурмового "батальона "Сомали" Николая Толстых - Гиви.
В так называемой прокуратуре самопровозглашенной Донецкой народной республики пообещали найти людей, которые убили главаря батальона "Сомали" Николая Толстых - Гиви, и наказать их "по законам военного времени".