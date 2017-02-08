Обнародовано видео с места гибели террориста Гиви

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В среду утром, 6 февраля, в оккупированном Донецке убили главаря "батальона "Сомали" Николая Толстых Гиви.

Террорист погиб в результате взрыва в своем кабинете.

Российский телеканал Life уже успел побывать на месте происшествия. Согласно обнародованному видео, из-за взрыва здание было очень сильно повреждено.

"После взрыва началось возгорание, которое уже ликвидировано. На месте работают пожарные и следственная группа", - говорится в сообщении.

&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,&amp;nbsp;в среду, 6 февраля, в&amp;nbsp;оккупированном Донецке&amp;nbsp;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;&lt;a data-cke-saved-href=&quot;http://mignews.com.ua/proisshestviya/16640588.html&quot; href=&quot;http://mignews.com.ua/proisshestviya/16640588.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;погиб главарь штурмового &amp;quot;батальона &amp;quot;Сомали&amp;quot; Николая Толстых &amp;quot;Гиви&amp;quot;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;В так называемой прокуратуре самопровозглашенной Донецкой народной республики &lt;u&gt;&lt;strong&gt;&lt;a data-cke-saved-href=&quot;http://mignews.com.ua/proisshestviya/16641268.html&quot; href=&quot;http://mignews.com.ua/proisshestviya/16641268.html&quot;&gt;пообещали найти людей, которые убили &amp;quot;Гиви&amp;quot;&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;, и наказать их &amp;quot;по законам военного времени&amp;quot;.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, жв среду, 6 февраля, в оккупированном Донецке погиб главарь штурмового "батальона "Сомали" Николая Толстых - Гиви .