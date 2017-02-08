В Укргаздобыче проводятся обыски

MIGnews.com.ua

В среду, 8 февраля, представители публичного акционерного общества "Укргаздобыча" сообщили, что сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины проводят обыски в главном офисе компании. Данную информацию обнародовал пресс-центр ПАО "Укргаздобыча".

Информации о том, в рамках какого конкретно уголовного производства правоохранители проводят следственные действия, на данный момент нет.

На 11:00 часов возле офиса Укргаздобычи анонсирован брифинг председателя правления компании Олега Прохоренко.

Ранее говорилось, что 24 января детективы НАБУ задержали двух бывших заместителей председателя правления и одного из начальников управления Укргаздобычи в связи с причастностью к коррупционным схемам, организованным депутатом Александром Онищенко.