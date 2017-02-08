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В Укргаздобыче проводятся обыски
08.02.2017 10:05

В Укргаздобыче проводятся обыски

В среду, 8 февраля, представители публичного акционерного общества "Укргаздобыча" сообщили, что сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины проводят обыски в главном офисе компании. Данную информацию обнародовал пресс-центр ПАО "Укргаздобыча".

Информации о том, в рамках какого конкретно уголовного производства правоохранители проводят следственные действия, на данный момент нет.

На 11:00 часов возле офиса Укргаздобычи анонсирован брифинг председателя правления компании Олега Прохоренко.

Ранее говорилось, что 24 января детективы НАБУ задержали двух бывших заместителей председателя правления и одного из начальников управления Укргаздобычи в связи с причастностью к коррупционным схемам, организованным депутатом Александром Онищенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 27 января, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему первому заместителю главы правления Укргаздобычи Александру Сомову и заместителю главы правления Укргаздобычи Вадиму Шленчаку.

Теги материала: Укргаздобыча, обыск, СБУ, Генпрокуратура
Новости СМИ2
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