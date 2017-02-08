В "ДНР" пригрозили наказать убийц Гиви "по законам военного времени"

В так называемой прокуратуре самопровозглашенной Донецкой народной республики пообещали найти людей, которые убили главаря батальона "Сомали" Николая Толстых "Гиви", пишет Интерфакс.
При этом в "прокуратуре "ДНР" подчеркнули, что накажут этих людей "по законам военного времени".
"Этот теракт и произошедшее ранее убийство Моторолы - звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведывательные группы", - заявили в "прокуратуре".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, журналист Юрий Бутусов сообщил, что в оккупированном Донецке погиб главарь штурмового "батальона "Сомали" Николая Толстых "Гиви".