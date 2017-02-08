В Николаеве из-за пьяного пешехода перевернулась машина скорой помощи

MIGnews.com.ua

Во вторник,7 февраля, на Центральном проспекте в Николаеве перевернулся автомобиль скорой помощи, который пытался избежать столкновения с пешеходом, сообщает Страна.ua .

По данным источника, карета скорой помощи ехала с областной детской больницы, куда ранее доставила больного ребенка.

На момент ДТП в машине находились водитель, врач и фельдшер. Никто не пострадал.

Стоит отметить, что во время движения УАЗ 452 по проспекту на дорогу внезапно выбежал нетрезвый пешеход. Водитель, пытаясь объехать человека, резко повернул руль влево, в результате автомобиль занесло, он врезался в чугунный забор и перевернулся

Кроме этого, пешехода-нарушителя задержала полиция.