ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Николаеве из-за пьяного пешехода перевернулась машина скорой помощи
08.02.2017 09:09

В Николаеве из-за пьяного пешехода перевернулась машина скорой помощи  Видеорепортаж

Во вторник,7 февраля, на Центральном проспекте в Николаеве перевернулся автомобиль скорой помощи, который пытался избежать столкновения с пешеходом, сообщает Страна.ua.

По данным источника, карета скорой помощи ехала с областной детской больницы, куда ранее доставила больного ребенка.

На момент ДТП в машине находились водитель, врач и фельдшер. Никто не пострадал.

Стоит отметить, что во время движения УАЗ 452 по проспекту на дорогу внезапно выбежал нетрезвый пешеход. Водитель, пытаясь объехать человека, резко повернул руль влево, в результате автомобиль занесло, он врезался в чугунный забор и перевернулся

Кроме этого, пешехода-нарушителя задержала полиция.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на Одесской трассе автомобили стали 5-километровую пробку из-за ДТП с фурой.

Теги материала: ДТП, скорая помощь, Николаев, пешеход, алкогольное опьянение, ВИДЕО
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В небе над США заметили падающий метеорит: опубликовано видео
Важное
В небе над США заметили падающий метеорит: опубликовано видео  Видеорепортаж
В Киевской области мужчина убил свою жену и 10 дней жил с трупом под одной крышей
Важное
В Киевской области мужчина убил свою жену и 10 дней жил с трупом под одной крышей
В Николаеве задержали группу рэкетиров: изъяты оружие и наркотики
Важное
В Николаеве задержали группу рэкетиров: изъяты оружие и наркотики
На Одесской трассе автомобили стали 5-километровую пробку из-за ДТП с фурой
Важное
На Одесской трассе автомобили стали 5-километровую пробку из-за ДТП с фурой  Фоторепортаж
Появились видео масштабного наводнения на Закарпатье
Важное
Появились видео масштабного наводнения на Закарпатье  Фоторепортаж  Видеорепортаж
Шкиряк о ликвидации "главы милиции ЛНР" Анащенко: Это зачистка боевиков российскими спецслужбами
Важное
Эксклюзив  Шкиряк о ликвидации "главы милиции ЛНР" Анащенко: Это зачистка боевиков российскими спецслужбами  Видеорепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви
Эксклюзив  В СБУ пока не подтверждают гибель Гиви
08.02.2017
"Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви
Эксклюзив  "Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви
08.02.2017
Савченко намерена защищать свой "Закон"
Эксклюзив  Савченко намерена защищать свой "Закон"
08.02.2017
Савченко заявила, что ни Порошенко, ни Путин не заинтересованы в разрешении конфликта
Эксклюзив  Савченко заявила, что ни Порошенко, ни Путин не заинтересованы в разрешении конфликта  Видеорепортаж
08.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика