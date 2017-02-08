В Кабуле террорист-смертник взорвал бомбу на остановке: 20 человек погибли

MIGnews.com.ua

В среду, 8 февраля, стало известно о новой террористической атаке в Афганистане: в Кабуле на автобусной остановке произошел взрыв, который устроил террорист-смертник. В результате случившегося погибли 20 человек, среди которых три женщины и ребенок, передает CNN .

Спикер местной полиции сообщил, что взрыв произошел рядом со зданием Высшего суда около 3:45 вечера по местному времени. Смертник находился на автобусной остановке, на которой сотрудники суда садились в автобус, чтобы уехать домой.

По информации главы кабульской больницы Салима Расули, по меньшей мере 35 человек получили ранения в результате взрыва.

Ответственность за взрыв пока не взяла ни одна из группировок.