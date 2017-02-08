В Донецке убили террориста Гиви

MIGnews.com.ua

В оккупированном Донецке погиб главарь штурмового "батальона "Сомали" Николая Толстых - Гиви. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Утро начинается с хороших новостей. По сообщению террориста Стрелкова-Гиркина в Донецке взорван кабинет командира штурмового батальона "Сомали" "полковника ДНР" Николая Толстых - позывной Гиви... Держим кулаки за Гиви, это был бы естественный финал его карьеры", - написал Бутусов.

Стоит отметить, что самым первым о смерти Гиви сообщил Игорь Стрелков-Гиркин, однако изначально эта информация подтверждена не была. Но по словам Бутусова, все источники в "ДНР" подтверждают информацию о смерти Гиви.

"Да есть же! Все источники "ДНР" подтверждают - сегодня в Донецке в 06:12 утра уничтожен один из самых известных пророссийских террористов, командир штурмового батальона "Сомали" "полковник ДНР" Николай Толстых, позывной Гиви, - написал журналист.