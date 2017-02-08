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В Донецке убили террориста Гиви
08.02.2017 08:39

В Донецке убили террориста Гиви

В оккупированном Донецке погиб главарь штурмового "батальона "Сомали" Николая Толстых - Гиви. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

"Утро начинается с хороших новостей. По сообщению террориста Стрелкова-Гиркина в Донецке взорван кабинет командира штурмового батальона "Сомали" "полковника ДНР" Николая Толстых - позывной Гиви... Держим кулаки за Гиви, это был бы естественный финал его карьеры", - написал Бутусов.

Стоит отметить, что самым первым о смерти Гиви сообщил Игорь Стрелков-Гиркин, однако изначально эта информация подтверждена не была. Но по словам Бутусова, все источники в "ДНР" подтверждают информацию о смерти Гиви.

"Да есть же! Все источники "ДНР" подтверждают - сегодня в Донецке в 06:12 утра уничтожен один из самых известных пророссийских террористов, командир штурмового батальона "Сомали" "полковник ДНР" Николай Толстых, позывной Гиви, - написал журналист.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Луганске в субботу, 4 февраля, в центре города взорвался автомобиль, в котором находился глава "народной милиции ЛНР" Олег Анащенко.

Теги материала: Донецк, Гиви, смерть, ДНР
Новости СМИ2
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