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Неизвестные стреляли в здание Киевского окружного административного суда
08.02.2017 07:59

Неизвестные стреляли в здание Киевского окружного административного суда  Фоторепортаж

В понедельник, 6 февраля, неизвестные стреляли в окно здания, где располагается Киевский окружной административный суд. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте суда.

По полученным данным, повреждения увидела судья Киевского окружного административного суда после заседания. Она увидела в окне след от выстрела огнестрельного оружия и предмет, похожий на пулю.

Стоит отметить, что на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Национальной полиции Украины. В результате инцидента никто не пострадал. Уголовное производство открыто по статье хулиганство.

В настоящее время правоохранители предпринимают ряд мер, чтобы установления личность правонарушителя и задержать его.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее, военные Черноморского флота Российской Федерации обстреляли над Одесским газовым месторождением в Черном море самолет Ан-26 Военно-морских сил Украины.

Теги материала: суд, стрельба, Национальная полиция, фото
Новости СМИ2
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