Неизвестные стреляли в здание Киевского окружного административного суда

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В понедельник, 6 февраля, неизвестные стреляли в окно здания, где располагается Киевский окружной административный суд. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте суда.

По полученным данным, повреждения увидела судья Киевского окружного административного суда после заседания. Она увидела в окне след от выстрела огнестрельного оружия и предмет, похожий на пулю.

Стоит отметить, что на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Национальной полиции Украины. В результате инцидента никто не пострадал. Уголовное производство открыто по статье хулиганство.

В настоящее время правоохранители предпринимают ряд мер, чтобы установления личность правонарушителя и задержать его.