Штаб АТО: Во время обстрелов были ранены трое украинских военнослужащих

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины было зафиксировано 89 обстрелов украинских позиций. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По полученным данным, на донецком направлении противник бил из 122-мм и 152-мм артиллерии вблизи Луганского.

"Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Южное, Луганское, Невельске, Зайцево, Каменку, Верхнеторецкое, Новгородское. В районе Авдеевки также использовали танк, а в Луганском и Верхньоторецьке - БМП", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении противник бил из артиллерии и минометов по Талаковке, Марьинке, Чермалику и Гнутово.

"В Новотроицком стреляли из минометов. Огнем из гранатометов и стрелкового оружия накрыли Водяное, Павлополь, Лебединское, Широкино и Березовое. В Павлополе стреляли из БТР. А в Марьинке работал снайпер," - говорится сообщении.

Вместе с тем в штабе отмечают, что на луганском направлении в районе Крымского стреляли из 122-мм артиллерии.

"В Троицком, Крымском, Попасной и Новозвановке использовали минометы, а в Новозвановке и Новоалександровке - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Новотошковскому огонь вели из БМП", - сообщили в пресс-центре.

Стоит отметить, что в результате противостояния трое украинских бойцов были ранены, еще трое - травмированы.