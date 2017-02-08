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Штаб АТО: Во время обстрелов были ранены трое украинских военнослужащих
08.02.2017 07:01

Штаб АТО: Во время обстрелов были ранены трое украинских военнослужащих

Во вторник, 7 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины было зафиксировано 89 обстрелов украинских позиций. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По полученным данным, на донецком направлении противник бил из 122-мм и 152-мм артиллерии вблизи Луганского.

"Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Южное, Луганское, Невельске, Зайцево, Каменку, Верхнеторецкое, Новгородское. В районе Авдеевки также использовали танк, а в Луганском и Верхньоторецьке - БМП", - говорится в сообщении.

На мариупольском направлении противник бил из артиллерии и минометов по Талаковке, Марьинке, Чермалику и Гнутово.

"В Новотроицком стреляли из минометов. Огнем из гранатометов и стрелкового оружия накрыли Водяное, Павлополь, Лебединское, Широкино и Березовое. В Павлополе стреляли из БТР. А в Марьинке работал снайпер," - говорится  сообщении.

Вместе с тем в штабе отмечают, что на луганском направлении в районе Крымского стреляли из 122-мм артиллерии.

"В Троицком, Крымском, Попасной и Новозвановке использовали минометы, а в Новозвановке и Новоалександровке - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Новотошковскому огонь вели из БМП", - сообщили в пресс-центре.

Стоит отметить, что в результате противостояния трое украинских бойцов были ранены, еще трое - травмированы.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в течение вторника, 7 февраля, незаконные воооруженные формирования совершили 29 обстрелов по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции. 

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, украинские военные
Новости СМИ2
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