В Киеве неизвестные разгромили выставку об Украине после Майдана

Во вторник вечером, 7 февраля, неизвестные устроили погром в помещении, где украинский художник Давид Чичкан представлял свою выставку "Упущенная возможность", Радио Свобода.
По полученным данным, выставка была посвящена ситуации в Украине, которая сложилась после Революции Достоинства.
Стоит отметить, что 15 человек с закрытыми лицами ворвались в Центр визуальной культуры и разгромили выставку.
"Уничтожали работы, уничтожили все работы. Оставили на стенах надписи, часть работ забрали с собой, проломили стену и убежали", – рассказала представитель центра.
После происшествия на место инцидента незамедлительно прибыли правоохранители.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в подконтрольном Украине Северодонецке Луганской области открыли международную выставку политических карикатур "Тоталитаризм. Карикатуры и шаржи". Интересно, что выставка находится под боком так называемой ЛНР, а главный антигерой выставки - Путин.