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В Киеве неизвестные разгромили выставку об Украине после Майдана
08.02.2017 06:36

В Киеве неизвестные разгромили выставку об Украине после Майдана  Видеорепортаж

Во вторник вечером, 7 февраля, неизвестные устроили погром в помещении, где украинский художник Давид Чичкан представлял свою выставку "Упущенная возможность", Радио Свобода.

По полученным данным, выставка была посвящена ситуации в Украине, которая сложилась после Революции Достоинства.

Стоит отметить, что 15 человек с закрытыми лицами ворвались в Центр визуальной культуры и разгромили выставку.

"Уничтожали работы, уничтожили все работы. Оставили на стенах надписи, часть работ забрали с собой, проломили стену и убежали", – рассказала представитель центра.

После происшествия на место инцидента незамедлительно прибыли правоохранители.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в подконтрольном Украине Северодонецке Луганской области открыли международную выставку политических карикатур  "Тоталитаризм. Карикатуры и шаржи". Интересно, что выставка находится под боком так называемой ЛНР, а главный антигерой выставки - Путин.

Теги материала: Киев, выставка, Революция Достоинства, разгром
Новости СМИ2
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