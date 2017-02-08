В Киеве неизвестные разгромили выставку об Украине после Майдана

MIGnews.com.ua

Во вторник вечером, 7 февраля, неизвестные устроили погром в помещении, где украинский художник Давид Чичкан представлял свою выставку "Упущенная возможность", Радио Свобода .

По полученным данным, выставка была посвящена ситуации в Украине, которая сложилась после Революции Достоинства.

Стоит отметить, что 15 человек с закрытыми лицами ворвались в Центр визуальной культуры и разгромили выставку.

"Уничтожали работы, уничтожили все работы. Оставили на стенах надписи, часть работ забрали с собой, проломили стену и убежали", – рассказала представитель центра.

После происшествия на место инцидента незамедлительно прибыли правоохранители.