Штаб АТО: Боевики продолжили интенсивный обстрел Авдеевки, применяя танки, минометы и БТРы

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В течение вторника, 7 февраля, незаконные воооруженные формирования совершили 29 обстрелов по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В результате интенсивных обстрелов боевиков было ранено двух украинских бойцов.

Отмечается, что на донецком направлении из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреливали Авдеевку, Луганское, Невельское, Каменку, Верхнеторецкое. В районе Авдеевки по нашим позициям вел огонь танк.

Согласно сводке штаба, на мариупольском направлении из артиллерии и минометов – Талаковку и Гнутово. Из минометов захватчики обстреливали Новотроицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Лебединское и Березовое. По Павлополю огонь вел БТР противника.

Также на луганском направлении захватчики из минометов обстреляли Троицкое, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Новозвановку и Новоалександровку.

Журналист телеканала NewsOne сообщила, что в Авдеевке продолжаются ремонтные работы. Практически все жители города находятся в тепле и с электричеством. В городе продолжают работать также и пункты обогрева, где люди могут обогреться и покушать. Возобновили работу и местные школы.