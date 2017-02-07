В Донецкой области СБУ задержала информатора террористической организации "ДНР"

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили информатора террористической организации самопровозглашенной "ДНР", действовавшего в Бахмутском районе Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что соратник боевиков собирал в районе Светлодарской дуги данные о численности украинских подразделений, о местах их дислокации и перемещении боевой техники.

После этого информация передавалась непосредственно боевикам. Они использовали ее для обстрелов украинских военных и гражданских лиц.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. В текущее время сотрудники правоохранительных органов продолжают вести следственные действия.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика одного из бандформирований террористической организации "ДНР" в зоне проведения АТО.

Как выяснилось, им оказался житель города Покровск в Донецкой области по прозвищу "Седьмой", он участвовал в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных сил Украины. Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось задержать боевика, когда тот попытался попасть на мирную территорию, чтобы решить личные вопросы.