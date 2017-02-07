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В Тернополе пенсионерка с 11 тыс. гривен на руках насмерть замерзла на улице
07.02.2017 17:52

В Тернополе пенсионерка с 11 тыс. гривен на руках насмерть замерзла на улице

В Тернополе 90-летняя пенсионерка умерла от общего переохлаждения. Об этом передает пресс-служба Нацполиции в Тернопольской области.

В руке погибшей обнаружили полиэтиленовый пакет с деньгам. Часть денег нашли рядом с погибшей. По подсчетам, у женщины при себе было 11 тыс. 600 гривен.

По словам следователя, женщина жила в одиночестве, однако у нее есть дочь и сын. Дети время от времени навещали мать, так как она страдала периодическими провалами в памяти и "начинала блудить".

"По словам близких, мама - уроженка Черкасской области и неоднократно собиралась навестить родственников. Возможно, говорят дети, у нее случился очередной приступ, и она, не понимая, что делает, решила поехать в другой регион", - отметил следователь.

Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти пенсионерки стало переохлаждение. Следов насилия на теле не обнаружили.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, под Одессой от переохлаждения умер пограничник. Погибший решил пешком добраться из Килии в сторону Шевченково к родственникам.

Теги материала: Тернополь, замерзание, смерть, холод, мороз, пенсионерка
Новости СМИ2
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