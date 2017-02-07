В Кривом Роге женщина сорвала серьгу с матери и проглотила ее, чтобы не отдавать

Патрульные полицейские задержали женщину, которая сорвала серьгу со своей матери. Об этом в Facebook сообщает патрульная полиция Кривого Рога.

Отмечается, что 5 февраля около 10:00 утра экапаж полиции приехал по вызову о грабеже. Оказалось, что дочка сорвала с матери золотую серьгу с бриллиантом и исчезла в неизвестном направлении.

При исследовании ближайшей к месту события территории инспекторы обнаружили 42-летнюю гражданку, похожую по описанию на женщину в ориентировке. Задержанная женщина подтвердила полицейским, что она сорвала серьгу и проглотила ее, когда родители попытались ее забрать. Женщину доставили на место событий и вызвали следственно-оперативную группу Криворожского отделения полиции.

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, в Кривом Роге сожгли флаг над стелой памяти погибшим в АТО. "В сверхлюдном месте снова сожжен государственный символ - флаг на стеле с фотографиями погибших бойцов в российско-украинское войне", - написал депутат Терновского райсовета города Виталий Пикуль.