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В Олевск отправили отряд Нацгвардии бороться с копателями янтаря
07.02.2017 17:18

В Олевск отправили отряд Нацгвардии бороться с копателями янтаря  Фоторепортаж

Военнослужащих Национальной гвардии направили в Олевск Житомирской области, где продолжается борьба с незаконной добычей янтаря. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

Отмечается, что в город направлена первая бригада оперативного назначения Национальной гвардии.

"Совместно с работниками полиции гвардейцы будут нести службу с целью обеспечения общественной безопасности и порядка, предотвращения случаев незаконного вывоза лесо-пило-материалов, металлолома и янтаря", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии также сообщили, что в 2016 году в Житомирской области военнослужащие НГУ раскрыли 41 преступление по незаконной добыче янтаря.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, во вторник, 7 февраля, народные депутаты не поддержали законопроект №1351-1 "Об особенностях добычи янтаря-сырца на месторождениях, и проявлениях, не имеющих промышленного значения".

Данный документ был направлен на создание благоприятных условий для развития в Украине отрасли экономики, связанной с добычей, реализацией и обработкой янтаря, привлечение в эту отрасль инвестиций и внедрение новейших технологий, а также на повышение уровня жизни населения в регионе добычи янтаря. Также законопроект должен был положить конец незаконной добыче янтаря, обеспечить охрану окружающей среды при добыче "солнечного" камня и рекультивацию нарушенных земель. 

Теги материала: Житомир, янтарь, добыча, Нацгвардия, делегация
Новости СМИ2
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