Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Одессе из-за непогоды

MIGnews.com.ua

В Международном аэропорту "Одесса" из-за тумана не смог совершить посадку самолет из Стамбула. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Воздушному лайнеру пришлось около часа летать на Черноморском. Пилот попытался приземлиться, однако безуспешно. После этого самолет вернулся в Турцию.

Кроме того, еще два самолета из Жулян прибыли с опозданием.

На данный момент взлетно-посадочные полосы расчищают от гололедицы. Их покрывают специальным реагентом.

Борт, который должен был прилететь в 16:00 из Стамбула, задерживается. Также задерживается и вылет авиалайнера, который был запланирован в 16:55.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, аэропорт "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме, несмотря на непогоду. В аэропорту "Киев" попросили пассажиров выезжать из дому пораньше.