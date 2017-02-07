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Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Одессе из-за непогоды
07.02.2017 16:40

Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Одессе из-за непогоды

В Международном аэропорту "Одесса" из-за тумана не смог совершить посадку самолет из Стамбула. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Воздушному лайнеру пришлось около часа летать на Черноморском. Пилот попытался приземлиться, однако безуспешно. После этого самолет вернулся в Турцию.

Кроме того, еще два самолета из Жулян прибыли с опозданием.

На данный момент взлетно-посадочные полосы расчищают от гололедицы. Их покрывают специальным реагентом.

Борт, который должен был прилететь в 16:00 из Стамбула, задерживается. Также задерживается и вылет авиалайнера, который был запланирован  в 16:55.  

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, аэропорт "Киев" и "Борисполь" работают в штатном режиме, несмотря на непогоду. В аэропорту "Киев" попросили пассажиров выезжать из дому пораньше. 

Теги материала: Стамбул, Самолет, Одесса, аэропорт
Новости СМИ2
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