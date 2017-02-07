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Под Харьковом задержали банду похитителей людей
07.02.2017 15:15

Под Харьковом задержали банду похитителей людей

В поселке Писочин Харьковской области СБУ 7 февраля задержала членов криминальной группировки, которая занималась похищением людей, во время попытки угона автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В состав банды входили трое жителей Харьковской и Киевской областей возрастом от 30 до 60 лет. Более того, один из них не единожды сидел в тюрьме.  

Ранее, в правоохранительные органы поступила информация о том, что бандиты на окраине областного центра похитили местного частного предпринимателя, приехавшего в 2014 году из Луганска.

Также преступники пытаются овладеть четырьмя машинами и луганской квартирой жертвы, угрожая и избивая ее.

Таким образом, во время спасательной операции злоумышленников, которые пытались украсть одну из машин жертвы, задержали, а самого похищенного, который находился в машине бандитов в наручниках, - освободили.

Правоохранительные органы планируют открыть уголовное дело по ст.146 (похищение человека) и ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент расследование преступления продолжается.

Также в правоохранительных органах проверяют версию возможной причастности членов группировки к совершению других насильственных и имущественных преступлений.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в СБУ продолжается расследование дела покушения на жизнь нардепа Геращенко, однако детали она разглашать отказалась. 

Теги материала: Харьковская область, похитители, СБУ, банда, ликвидация
Новости СМИ2
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