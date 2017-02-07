Разведка: Боевики вывезли из Донецка два КамАЗа с убитыми российскими солдатами

MIGnews.com.ua

Главное управлении разведки Министерства обороны Украины заявляет, что боевики вывезли из морга донецкой больницы имени Калинина два КамАЗа с телами убитых российских солдат.

Согласно сообщению, обнародованному на странице ГУР Минобороны в Facebook, тела везут в Ростов-на-Дону.

"Продолжается вывоз тел убитых российских военнослужащих на территорию РФ. 5 февраля из морга областной больницы им.Калинина (Донецк) в Ростов-на-Дону отправлено два автомобиля "КамАЗ" с грузом "200"", - говорится в сообщении.