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Разведка: Боевики вывезли из Донецка два КамАЗа с убитыми российскими солдатами
07.02.2017 11:55

Разведка: Боевики вывезли из Донецка два КамАЗа с убитыми российскими солдатами

Главное управлении разведки Министерства обороны Украины заявляет, что боевики вывезли из морга донецкой больницы имени Калинина два КамАЗа с телами убитых российских солдат.

Согласно сообщению, обнародованному на странице ГУР Минобороны в Facebook, тела везут в Ростов-на-Дону.

"Продолжается вывоз тел убитых российских военнослужащих на территорию РФ. 5 февраля из морга областной больницы им.Калинина (Донецк) в Ростов-на-Дону отправлено два автомобиля "КамАЗ" с грузом "200"", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что в медучреждениях находятся почти 400 представителей незаконных вооруженных формирований.

Теги материала: Донбасс, российские военные, разведка
Новости СМИ2
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