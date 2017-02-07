Украинская сторона СЦКК попала под снайперский обстрел боевиков

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, офицеры украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня были обстреляны во время визита в поселок Лобачево в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По полученным данным, украинские военные приехали в поселок для фотофиксации обстрела Лобачева.

"Представители наблюдательной миссии, которые документировали преступления на украинском Донбассе, попали под снайперский огонь. К счастью, раненых и погибших нет. Поврежден автомобиль миссии", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на машинах военных была маркировка НМ (наблюдательная миссия, - ред.). Также офицеры имели шевроны миссии.