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Украинская сторона СЦКК попала под снайперский обстрел боевиков
07.02.2017 10:58

Украинская сторона СЦКК попала под снайперский обстрел боевиков

В понедельник, 6 февраля, офицеры украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня были обстреляны во время визита в поселок Лобачево в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По полученным данным, украинские военные приехали в поселок для фотофиксации обстрела Лобачева.

"Представители наблюдательной миссии, которые документировали преступления на украинском Донбассе, попали под снайперский огонь. К счастью, раненых и погибших нет. Поврежден автомобиль миссии", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на машинах военных была маркировка НМ (наблюдательная миссия, - ред.). Также офицеры имели шевроны миссии.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в ночь на вторник, 7 февраля, представители незаконных вооруженных формирований из минометов обстреляли Курдюмовку Донецкой области, в результате чего погиб подросток.

Теги материала: АТОГ, Донбасс, обстрел, боевики
Новости СМИ2
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