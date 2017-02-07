Рейсовый автобус Львов - Ужгород сорвался в пропасть вместе с пассажирами

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Во вторник, 7 февраля, около 6.30 утра в селе Квасы Раховского района рейсовый пассажирский автобус "Эталон" Львов - Ужгород сорвался в пропасть, передает " Закарпатский корреспондент ".

Предварительной причиной случившегося считается превышение водителем транспортного средства безопасного скоростного режима. В результате чего автобус сорвался с обрыва и перевернулся на бок.

На место происшествия выехали несколько бригад скорой медицинской помощи и группа спасателей. Также прибыл председатель Раховской районной городской администрации Виктор Медведь и председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

"Высота обрыва над рекой Тиса в этом месте составляет более 15 метров. Автобус скатился вниз на четыре метра и уперся в два дерева, это фактически и спасло пассажиров. На момент аварии в "Эталоне" было 11 пассажиров, трое из них (две женщины и молодой парень) получили легкие травмы. Медицинская помощь понадобилась и водителю, хотя каких-либо травм у него не обнаружили (мужчине стало плохо в результате шока). Сейчас спасатели достают автобус", - сообщил Москаль.