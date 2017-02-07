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Рейсовый автобус Львов - Ужгород сорвался в пропасть вместе с пассажирами
07.02.2017 10:17

Рейсовый автобус Львов - Ужгород сорвался в пропасть вместе с пассажирами  Фоторепортаж

Во вторник, 7 февраля, около 6.30 утра в селе Квасы Раховского района рейсовый пассажирский автобус "Эталон" Львов - Ужгород сорвался в пропасть, передает "Закарпатский корреспондент".

Предварительной причиной случившегося считается превышение водителем транспортного средства безопасного скоростного режима. В результате чего автобус сорвался с обрыва и перевернулся на бок.

На место происшествия выехали несколько бригад скорой медицинской помощи и группа спасателей. Также прибыл председатель Раховской районной городской администрации Виктор Медведь  и председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

"Высота обрыва над рекой Тиса в этом месте составляет более 15 метров. Автобус скатился вниз на четыре метра и уперся в два дерева, это фактически и спасло пассажиров. На момент аварии в "Эталоне" было 11 пассажиров, трое из них (две женщины и молодой парень) получили легкие травмы. Медицинская помощь понадобилась и водителю, хотя каких-либо травм у него не обнаружили (мужчине стало плохо в результате шока). Сейчас спасатели достают автобус", - сообщил Москаль.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники ГСЧС предупредили о том, что во Львовской области на речке Опир образовались пробки льда, которые грозят региону наводнениями.

Теги материала: Геннадий Москаль, Закарпатье, Львовская область, автобус
Новости СМИ2
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