В небе над США заметили падающий метеорит: опубликовано видео

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Во вторник, 7 февраля, в США над озером Мичиган пролетел светящийся зеленым метеорит, сообщает УНИАН .

Стоит отметить, что во время падения он осветил несколько штатов. Самыми близкими к ярко-зеленому метеориту оказались штаты Среднего запада: Иллинойс и Висконсин.

Кроме этого, факт приземления небесного тела ранним утром было запечатлено на видео, а также зафиксировано полицией и американским метеоритными обществами во многих штатах (среди них Индиана, Мичиган и другие).

По словам метеорологов, громкое и яркое падение метеорита сотрясло дома в округе и напугало местных жителей.