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В небе над США заметили падающий метеорит: опубликовано видео
07.02.2017 10:08

В небе над США заметили падающий метеорит: опубликовано видео  Видеорепортаж

Во вторник, 7 февраля, в США над озером Мичиган пролетел светящийся зеленым метеорит, сообщает УНИАН.

Стоит отметить, что во время падения он осветил несколько штатов. Самыми близкими к ярко-зеленому метеориту оказались штаты Среднего запада: Иллинойс и Висконсин.

Кроме этого, факт приземления небесного тела ранним утром было запечатлено на видео, а также зафиксировано полицией и американским метеоритными обществами во многих штатах (среди них Индиана, Мичиган и другие).

По словам метеорологов, громкое и яркое падение метеорита сотрясло дома в округе и напугало местных жителей.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в несудоходном районе акватории Тихого океана на "кладбище космических кораблей" упали несгораемые фрагменты космического грузового корабля из РФ "Прогресс МС-03". 

Теги материала: ФОТО, ВИДЕО, метеорит, США, космос, Мичиган
Новости СМИ2
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