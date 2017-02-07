ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В четырех областях из-за непогоды ограничили движение транспорта
07.02.2017 09:37

В четырех областях из-за непогоды ограничили движение транспорта

Во вторник, 7 февраля, из-за сложных погодных условий ввели ограничения на передвижение транспорта в четырех областях - Черкасской, Закарпатской, Хмельницкой и Киевской. Об этом сообщили в пресс-центре Государственная службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По полученным данным, ограничение движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта в Черкасской области действует на дорогах: М-05 Киев-Одесса (км 143 + 028 - км 274 + 360), Н-01 Киев-Знаменка (км 123 + 850 - км 241 + 622), - 08 Борисполь-Днепр -Запорожье (через Кременчуг) (км 81+300 - км 169+117).

В Закарпатской области движение ограничено на дороге местного значения О-071207 Ужгород - Демичи , км 18+000 участок дороги 150-200 метров через реку Латорица. При этом в ГСЧС подчеркнули, что ограничительные меры ввели из-за перелива воды через дорожное покрытие.

Стоит отметить, что в Хмельницкой области ограничения действуют еще с 3 февраля - из-за непогоды большегрузному транспорту и автобусам запрещено двигаться по автодорогам местного значения.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник, 7 февраля, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации приняло решение продлить запрет на въезд в столицу крупногабаритного транспорта

Теги материала: непогода, ограничение, транспорт, движение
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Киеве продлили ограничение на въезд грузовиков из-за непогоды
Важное
В Киеве продлили ограничение на въезд грузовиков из-за непогоды
В Киеве водитель маршрутки умер на рабочем месте
Важное
В Киеве водитель маршрутки умер на рабочем месте
В Закарпатской области 31 населенный пункт остался без света
Важное
В Закарпатской области 31 населенный пункт остался без света
Москаль предупредил украинцев об угрозе схождения лавин
Важное
Эксклюзив  Москаль предупредил украинцев об угрозе схождения лавин
СБУ выявила чиновников, которые участвовали в незаконной схеме по пассажирским перевозкам
Важное
СБУ выявила чиновников, которые участвовали в незаконной схеме по пассажирским перевозкам
За вторник на дорогах Украины из-за непогоды погибли шесть человек
Важное
За вторник на дорогах Украины из-за непогоды погибли шесть человек

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тимошенко рассказала, почему в Украине не вводят военное положение
Эксклюзив  Тимошенко рассказала, почему в Украине не вводят военное положение
07.02.2017
Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности
Эксклюзив  Нардеп рассказал, почему в Раде не голосуют за закон о снятии депутатской неприкосновенности  Видеорепортаж
07.02.2017
Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
Эксклюзив  Тимошенко о визите в Америку: Трамп пообещал Украине поддержку
06.02.2017
Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
Эксклюзив  Тимошенко: Нужно немедленно убрать действующее правительство
06.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика