В четырех областях из-за непогоды ограничили движение транспорта

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, из-за сложных погодных условий ввели ограничения на передвижение транспорта в четырех областях - Черкасской, Закарпатской, Хмельницкой и Киевской. Об этом сообщили в пресс-центре Государственная службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По полученным данным, ограничение движения крупногабаритного и тяжеловесного транспорта в Черкасской области действует на дорогах: М-05 Киев-Одесса (км 143 + 028 - км 274 + 360), Н-01 Киев-Знаменка (км 123 + 850 - км 241 + 622), - 08 Борисполь-Днепр -Запорожье (через Кременчуг) (км 81+300 - км 169+117).

В Закарпатской области движение ограничено на дороге местного значения О-071207 Ужгород - Демичи , км 18+000 участок дороги 150-200 метров через реку Латорица. При этом в ГСЧС подчеркнули, что ограничительные меры ввели из-за перелива воды через дорожное покрытие.

Стоит отметить, что в Хмельницкой области ограничения действуют еще с 3 февраля - из-за непогоды большегрузному транспорту и автобусам запрещено двигаться по автодорогам местного значения.