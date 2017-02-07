Обстановка в Авдеевке: в городе восстановили электро- и водоснабжение

MIGnews.com.ua

Во вторник утром, 7 февраля, по состоянию на 08:00 в Авдеевке восстановили электро- и водоснабжение. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

"Все жители Авдеевки подключены к централизованному электроснабжению", - говорится в сообщении.

При этом в ГСЧС подчеркнули, что в некоторых населенных пунктах Ясиноватского района, а именно в Каменке, Веселом и Петровском, продолжает отсутствовать электроснабжение.

Также сообщается о возобновлении работы во всех общеобразовательных школах и детских садах в Авдеевке.

"Начаты работы по восстановлению поврежденных зданий. Проведено восстановительные работы по 40 адресам в Авдеевке. В частности, обеспечено обивку окон частных жилых домов в количестве 139 штук общей площадью 208,5 кв.м, а также покрытия крыш домов общей площадью 149 кв.м," - говорится в сообщении.