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Боевики обстреляли из минометов Курдюмовку: погиб подросток
07.02.2017 07:42

Боевики обстреляли из минометов Курдюмовку: погиб подросток

В ночь на вторник, 7 февраля, представители незаконных вооруженных формирований из минометов обстреляли Курдюмовку Донецкой области. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По данным правоохранителя, в результате обстрела погиб подросток.

"Поступила информация от родителей, что в результате обстрела их сын, 2001 года рождения, получил осколочное ранение в сердце. Дал команду начальнику отделения лично вместе с военными врачами выехать к Курдюмовки и как можно скорее транспортировать парня в больницу. Уже в пути стало известно, что парень умер", - отметил Аброськин.

При этом он подчеркнул, что правоохранители и медики оказывают семье всю необходимую помощь.

Также Аброськин подчеркнул, что обстрел поселка продолжался. Однако когда он закончился и закончился ли вообще неизвестно.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в течение суток, 6 февраля, представители незаконных вооруженных формирований 78 раз обстреляли украинские позиции в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

Теги материала: Донбасс, АТО, боевики, обстрел, смерть
Новости СМИ2
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