Боевики обстреляли из минометов Курдюмовку: погиб подросток

В ночь на вторник, 7 февраля, представители незаконных вооруженных формирований из минометов обстреляли Курдюмовку Донецкой области. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
По данным правоохранителя, в результате обстрела погиб подросток.
"Поступила информация от родителей, что в результате обстрела их сын, 2001 года рождения, получил осколочное ранение в сердце. Дал команду начальнику отделения лично вместе с военными врачами выехать к Курдюмовки и как можно скорее транспортировать парня в больницу. Уже в пути стало известно, что парень умер", - отметил Аброськин.
При этом он подчеркнул, что правоохранители и медики оказывают семье всю необходимую помощь.
Также Аброськин подчеркнул, что обстрел поселка продолжался. Однако когда он закончился и закончился ли вообще неизвестно.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в течение суток, 6 февраля, представители незаконных вооруженных формирований 78 раз обстреляли украинские позиции в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины.