Штаб АТО: Боевики обстреливают Авдеевку из танков и гранатометов

MIGnews.com.ua

В течение суток, 6 февраля, представители незаконных вооруженных формирований 78 раз обстреляли украинские позиции в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По полученным данным, противник в районе Авдеевки стрелял из 152-мм артиллерии, танков, 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На донецком направлении из минометов обстреливали Троицкое, Верхнеторецкое, Каменку, Луганское, Опытное и Зайцево", - говорится в сообщении.

Также в штабе отмечают, что на мариупольском направлении били из 122-мм артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров в районе Богдановки, Новогригорьевки, Лебединского, Водяного, Гнутово, Широкино и Марьинки.

"В Широкино использовали танк, в Марьинке - БМП, а в Новотроицком - крупнокалиберные пулеметы, - говорится в сообщении. - На луганском направлении неоднократно били из 122-мм артиллерии вблизи Крымского. В Желтом и Крымском стреляли из минометов и гранатометов, а в Новозвановке из танка".