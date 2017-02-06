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Суд арестовал буровые установки "Черноморнефтегаз", аннексированные Россией
06.02.2017 20:05

Суд арестовал буровые установки "Черноморнефтегаз", аннексированные Россией

Приморским районным судом Одессы в ходе заседания, которое состоялось 27 января нынешнего года, было принято решение заочно арестовать четыре плавучие буровые установки, работающие в аннексированном Крыму "Черноморнефтегаза". Данное постановление опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Так, согласно постановлению, арест наложен на буровые установки В-319 - "Украина", В-312 - "Петр Годованец", "Сиваш" и "Таврида".

Отмечается, что суд арестовал буровые установки в рамках уголовного производства, которое правоохранительные органы Украины открыли 14 декабря 2015 года по факту "незаконного перемещения и завладения данными буровыми установками". Известно, что до 2014 года "Черноморнефтегаз" принадлежал украинскому "Нафтогазу", однако после присоединения Крыма к России предприятие было национализировано.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в пятницу, 3 февраля, Приморский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области и разрешил взять под стражу трех государственных инспекторов Одесской таможни ГФСУ,  подозреваемых в причастности к "схемам Курченко".

Ранее, прокурор Одесской области Олег Жученко заявил, что три сотрудника фискальной службы по предварительному сговору с другими лицами реализовали под видом транзита и реэкспорта на территории Украины 800 тысяч тонн нефтепродуктов. В результате подобных преступных махинаций с использованием поддельных документов и фиктивных фирм, государственный бюджет Украины недополучил 1 миллиард 200 миллионов гривен обязательных платежей.

Организатором схемы хищения является Сергей Курченко, который объявлен в розыск.  

Теги материала: Одесса, арест, Черноморнефтегаз, суд, буровые установки, Крым, аннексия
Новости СМИ2
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