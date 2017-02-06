В Киевской области мужчина убил свою жену и 10 дней жил с трупом под одной крышей

MIGnews.com.ua

В Киевской области, в с. Катюжанска, мужчина убил свою жену ножом, а потом еще 10 дней жил с ней под одной крышей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области .

"4 февраля, в 20.45 часов, в полицию поступило сообщение от медицинского работника, в одной из квартир в с. Катюжанка обнаружена 59-летняя местная жительница без признаков жизни. По приезду на место происшествия следственно-оперативная группа полиции и судебно-медицинский эксперт обнаружили на ее теле, которое уже находилось на стадии разложения, множественные колото-резаные раны", - передают в полиции.

Правоохранители установили, что убийство случилось 25 января в результате ссоры между 59-летней женщиной и ее 63-летним мужем, которых находился на тот момент в нетрезвом состоянии. Мужчина набросился на жену с кухонным ножом и нанес многочисленные телесные повреждения. После происшествия, он оставил погибшую на полу квартиры и продолжал жить, будто ничего не произошло.

На месте преступления обнаружили орудие убийства со следами крови, его отправили на экспертизу.

Преступника задержали согласно ст.208 Криминально-процессуального кодекса Украины. Он признался в совершенном убийстве. На данный момент решается вопрос об мерах пресечения для злоумышленника.

По факту убийства следователи завели уголовное дело по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Криминального кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет за решеткой. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в Одесской области покончил с собой в СИЗО.