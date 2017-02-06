Эскалация на Донбассе: Под обстрелами боевиков погиб украинский военный

MIGnews.com.ua

В течение понедельника, 6 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе интенсивные бои не прекращались. Незаконные вооруженные формирования совершили 40 вражеских обстрелов, в результате чего погиб один украинских боец ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"На Донецком направлении с 152 миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики неоднократно обстреливали наши позиции в районе Авдеевки", - говорится в сводке штаба.

Отмечается, что по Авдеевке и Каменце огонь вели снайперы. Кроме того, под обстрелы также попали Луганское, Опытное и Зайцево.

Согласно информации, на мариупольском направлении с 122 миллиметровой артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров российские оккупанты обстреляли Новогригорьевка, Лебединский, Широкино и Маринку. По Широкино незаконные вооруженные формирования вели огонь из танк, а по Новотроицком бомбили из крупнокалиберных пулеметов.

Стоит также отметить, что на луганском направлении по Новозванивци обстрел по позициям Вооруженных сил Украины оккупанты обстреливали из танка. Из гранатометов под обстрел попали города Желтое и Крымское.

По словам корреспондента телеканала NewsOne Тимофея Львутина, который находится непосредственно на территории Донбасса, никто из жителей Авдеевки не собирается отступать и покидать свой город и родные дома.

Всего за период эскалации на востоке Украины эвакуировались около 3000 человек, из них 16 детей.

Относительно гуманитарного снабжения жителей Авдеевки, корреспондент рассказал, что ситуация нормализовалась.

"Уже полноценно почти весь город подключен к электроэнергии, отопление почти во всех домах работает на пол мощи, подается газ", - отметил корреспондент.