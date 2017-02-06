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Прокуратура задержала на взятке чиновницу департамента земресурсов КГГА
06.02.2017 18:34

Прокуратура задержала на взятке чиновницу департамента земресурсов КГГА  Фоторепортаж

Сотрудники столичной прокуратуры задержали на взятке в размере 40 тысяч гривен чиновницу департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"В понедельник, 6 февраля 2017 года… разоблачено на получении 40 тысяч гривен неправомерной выгоды должностное лицо отдела Департамента земельных ресурсов КГГА. Указанные денежные средства последняя получила в два этапа от директора предприятия за решение вопроса о заключении договора аренды земельного участка между предприятием и Киевским городским советом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сведения о совершенном правонарушении внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

В данное время чиновнице готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Генеральная прокуратура Украины задержала директора одного из департаментов Национального банка Украины и трех его сообщников во время получения взятки в размере 25 тысяч долларов.

Однако Печерский районный суд Киева разрешил взяточнику выйти под залог в сумме 800 тысяч гривен.

Теги материала: КГГА, земля, департамент, ГПУ, задержание, взятка, ресурсы, земельный участок, мера пресечения
Новости СМИ2
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