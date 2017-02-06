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В Киеве продлили ограничение на въезд грузовиков из-за непогоды
06.02.2017 15:41

В Киеве продлили ограничение на въезд грузовиков из-за непогоды

В Киеве продлили ограничение въезда грузовиков до 20:00 6 февраля. Соответствующее решение было принято во время заседания Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба КГГА.

Чтобы не создавать помех для работы снегоуборочной техники, было решено не отменять ограничения для въезда в город крупногабаритного транспорта.

Учитывая существенное ухудшение погодных условий, власти Киева призывают водителей не выезжать в город на собственном автотранспорте без крайней необходимости, отдав предпочтение коммунальному общественному транспорту.

Тех водителей, которые выехали в город, призывают соблюдать правила дорожного движения и не парковать автомобили на обочинах или в неположенных местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Припаркованные на проезжей части автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы.

Напомним, из-за сложных погодных условий ограничено движение грузовиков на дорогах Житомирской области.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в понедельник, 6 февраля, с 06:00 крупногабаритному транспорту ограничили въезд в Киев. По полученным данным, сегодня в столице ожидаются сильные снегопады. Кроме того синоптики сообщают, что идет похолодание - до -20°

В условиях осложнения погодных условий водителям частных авто рекомендуется по возможности воздерживаться от поездок на личном транспорте и соблюдать правила парковки, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Теги материала: снег, въезд, ограничение, автомобиль, Киев
Новости СМИ2
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