Хуг: Под Авдеевкой вновь слышны звуки стрельбы

MIGnews.com.ua

Вблизи Авдеевки Донецкой области вновь слышны звуки выстрелов.

Такое заявление сделал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, говорится в сообщении СММ на официальной странице в Twitter.

"Пока храбрые работники ДФС (Донецкой фильтровальной станции, - ред.) возобновляют работу станции, СММ слышит вдали первые за сегодня звуки ограниченного боя. Прекратите огонь", - подчеркнул Хуг.

Тем временем в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что по состоянию на 11:00 понедельника, 6 февраля, все жители Авдеевки подключены к централизованному электроснабжению. Однако без электроснабжения все еще остаются жители в 5 населенных пунктах (около 400 абонентов), расположенных вблизи Авдеевки.

"К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков", - говорится в сообщении ГСЧС на странице в Facebook.

Стоит отметить, что по данным ведомства сейчас в Авдеевке функционирует один пункт жизнеобеспечения, три стационарных пункта обогрева, а питание обеспечено тремя полевыми кухнями.

Также в ГСЧС констатировали, что всего за время усиленных обстрелов Авдеевки из города было эвакуировано 298 человек, из которых 139 - дети.