Хуг: Под Авдеевкой вновь слышны звуки стрельбы

Вблизи Авдеевки Донецкой области вновь слышны звуки выстрелов.
Такое заявление сделал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, говорится в сообщении СММ на официальной странице в Twitter.
"Пока храбрые работники ДФС (Донецкой фильтровальной станции, - ред.) возобновляют работу станции, СММ слышит вдали первые за сегодня звуки ограниченного боя. Прекратите огонь", - подчеркнул Хуг.
Тем временем в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что по состоянию на 11:00 понедельника, 6 февраля, все жители Авдеевки подключены к централизованному электроснабжению. Однако без электроснабжения все еще остаются жители в 5 населенных пунктах (около 400 абонентов), расположенных вблизи Авдеевки.
"К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков", - говорится в сообщении ГСЧС на странице в Facebook.
Стоит отметить, что по данным ведомства сейчас в Авдеевке функционирует один пункт жизнеобеспечения, три стационарных пункта обогрева, а питание обеспечено тремя полевыми кухнями.
Также в ГСЧС констатировали, что всего за время усиленных обстрелов Авдеевки из города было эвакуировано 298 человек, из которых 139 - дети.
Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что ремонтные бригады приступили к восстановительным работам в районе фильтровальной станции вблизи Ясиноватой.