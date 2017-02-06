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Хуг: Под Авдеевкой вновь слышны звуки стрельбы
06.02.2017 14:46

Хуг: Под Авдеевкой вновь слышны звуки стрельбы  Фоторепортаж

Вблизи Авдеевки Донецкой области вновь слышны звуки выстрелов.

Такое заявление сделал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, говорится в сообщении СММ на официальной странице в Twitter.

"Пока храбрые работники ДФС (Донецкой фильтровальной станции, - ред.) возобновляют работу станции, СММ слышит вдали первые за сегодня звуки ограниченного боя. Прекратите огонь", - подчеркнул Хуг.

Тем временем в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям проинформировали, что по состоянию на 11:00 понедельника, 6 февраля, все жители Авдеевки подключены к централизованному электроснабжению. Однако без электроснабжения все еще остаются жители в 5 населенных пунктах (около 400 абонентов), расположенных вблизи Авдеевки.

"К восстановительным работам привлечены бригады энергетиков", - говорится в сообщении ГСЧС на странице в Facebook.

Стоит отметить, что по данным ведомства сейчас в Авдеевке функционирует один пункт жизнеобеспечения, три стационарных пункта обогрева, а питание обеспечено тремя полевыми кухнями.

Также в ГСЧС констатировали, что всего за время усиленных обстрелов Авдеевки из города было эвакуировано 298 человек, из которых 139 - дети.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что ремонтные бригады приступили к восстановительным работам в районе фильтровальной станции вблизи Ясиноватой.

Теги материала: ОБСЕ, Авдеевка, Донбасс, боевики, ГСЧС, эвакуация, стрельба, фото
Новости СМИ2
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