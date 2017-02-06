Глава Госатомрегулирования Украины скончался на рабочем месте

В понедельник, 6 февраля, глава Государственной инспекции ядерного регулирования Сергей Божко скончался на рабочем месте. Причиной внезапной кончины стал сердечный приступ, передает пресс-центр Госатомрегулирования на сайте ведомства.
"6 февраля 2017 на рабочем месте сердце Божко Сергея Георгиевича перестало биться", говорится в сообщении пресс-службы.
Главой Госатоминспекции Божко был назначен в 2014 году. В 2016 году Божко Сергей Георгиевич был награжден знаком отличия президента Украины, юбилейной медалью "25 лет независимости" за особые заслуги для установления суверенитета и укрепление международного авторитета Украины, весомый вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие и преданное служение украинскому народу.
На момент смерти Сергею Божко было 58 лет.
Как сообщал MIGnews.com.ua, 3 февраля, в местной больнице Луцка на 59 году жизни скончался мэр города Николай Романюк.