Глава Госатомрегулирования Украины скончался на рабочем месте

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, глава Государственной инспекции ядерного регулирования Сергей Божко скончался на рабочем месте. Причиной внезапной кончины стал сердечный приступ, передает пресс-центр Госатомрегулирования на сайте ведомства.

"6 февраля 2017 на рабочем месте сердце Божко Сергея Георгиевича перестало биться", говорится в сообщении пресс-службы.

Главой Госатоминспекции Божко был назначен в 2014 году. В 2016 году Божко Сергей Георгиевич был награжден знаком отличия президента Украины, юбилейной медалью "25 лет независимости" за особые заслуги для установления суверенитета и укрепление международного авторитета Украины, весомый вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие и преданное служение украинскому народу.

На момент смерти Сергею Божко было 58 лет.