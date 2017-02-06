ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Глава Госатомрегулирования Украины скончался на рабочем месте
06.02.2017 14:41

Глава Госатомрегулирования Украины скончался на рабочем месте

В понедельник, 6 февраля, глава Государственной инспекции ядерного регулирования Сергей Божко скончался на рабочем месте. Причиной внезапной кончины стал сердечный приступ, передает пресс-центр Госатомрегулирования на сайте ведомства.

"6 февраля 2017 на рабочем месте сердце Божко Сергея Георгиевича перестало биться",  говорится в сообщении пресс-службы.

Главой Госатоминспекции Божко был назначен в 2014 году. В 2016 году Божко Сергей Георгиевич был награжден знаком отличия президента Украины, юбилейной медалью "25 лет независимости" за особые заслуги для установления суверенитета и укрепление международного авторитета Украины, весомый вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие и преданное служение украинскому народу.

На момент смерти Сергею Божко было 58 лет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, 3 февраля, в местной больнице Луцка на 59 году жизни скончался мэр города Николай Романюк.

Теги материала: умер, глава, медаль, президент Украины
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Умер создатель игры Pac-Man
Важное
Умер создатель игры Pac-Man
В Ираке убили главного палача "Исламского государства", обезглавившего более 100 человек
Важное
В Ираке убили главного палача "Исламского государства", обезглавившего более 100 человек
В аэропорту "Домодедово" умер немецкий пилот
Важное
В аэропорту "Домодедово" умер немецкий пилот
На вокзале в Киеве умер мужчина
Важное
На вокзале в Киеве умер мужчина
Президент Израиля прервал визит в Украину в связи с кончиной Шимона Переса
Важное
Президент Израиля прервал визит в Украину в связи с кончиной Шимона Переса
В Киеве погиб заместитель начальника Администрации Президента
Важное
В Киеве погиб заместитель начальника Администрации Президента

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Должность главы Нацполиции займет Князев
Эксклюзив  Должность главы Нацполиции займет Князев
06.02.2017
ТОП-10 лучших рекламных роликов с Супербоула
Эксклюзив  ТОП-10 лучших рекламных роликов с Супербоула  Видеорепортаж
06.02.2017
Лунный гороскоп на неделю 6 - 12 февраля
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 6 - 12 февраля
06.02.2017
В Киевпастрансе объяснили, что значит "специальный режим движения транспорта"
Эксклюзив  В Киевпастрансе объяснили, что значит "специальный режим движения транспорта"
06.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика