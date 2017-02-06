В "ЛНР" заявили о поимке подозреваемого в убийстве "главы милиции" Анащенко

MIGnews.com.ua

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики заявили о задержании подозреваемого в подрыве автомобиля, в котором погиб "глава управления народной милиции "ЛНР" Олег Анащенко, пишет Корреспондент .

По данным так называемого министерства государственной безопасности "ЛНР", задержанным является майор Вооруженных сил Украины. Однако его имя они называть отказываются.

При этом отмечается, что мужчина якобы признался в организации и исполнении убийства Анащенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Луганске в субботу, 4 февраля, в центре города взорвался автомобиль, в котором находился глава "народной милиции ЛНР" Олег Анащенко .