В "ЛНР" заявили о поимке подозреваемого в убийстве "главы милиции" Анащенко

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики заявили о задержании подозреваемого в подрыве автомобиля, в котором погиб "глава управления народной милиции "ЛНР" Олег Анащенко, пишет Корреспондент.
По данным так называемого министерства государственной безопасности "ЛНР", задержанным является майор Вооруженных сил Украины. Однако его имя они называть отказываются.
При этом отмечается, что мужчина якобы признался в организации и исполнении убийства Анащенко.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Луганске в субботу, 4 февраля, в центре города взорвался автомобиль, в котором находился глава "народной милиции ЛНР" Олег Анащенко.
По оценке СММ ОБСЕ, сила взрыва составила 4-5 кг в тротиловом эквиваленте, автомобиль взорвался на ходу.