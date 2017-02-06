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В Запорожье серийные автомобильные воры попались на краже полицейского авто
06.02.2017 11:51

В Запорожье серийные автомобильные воры попались на краже полицейского авто  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В Запорожье правоохранительные органы раскрыли преступную деятельность серийных автомобильных воров, промышлявших в городе, когда те выкрали полицейский автомобиль. Данную информацию обнародовал пресс-центр Нацполиции на официальном сайте.

У сотрудника управления защиты экономики во дворе дома был похищен служебный автомобиль, на котором, в целях оперативного прикрытия, были белые номерные знаки, а не полицейские.

Сотрудник полиции сообщил о краже в Днепровское отделение полиции Запорожской области и сотрудники уголовного розыска и защиты экономики начали поиски злоумышленников.

После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, через несколько часов краденый автомобиль нашли в гаражном кооперативе.

Похитителями оказались двое жителей Запорожья, один из которых, 24-летний фигурант дела, уже был ранее осужден за нанесение тяжких телесных повреждений. Его 25-летний сообщник находится под следствием за хранение наркотических средств.  

В гараже, помимо служебного транспортного средства полиции, было обнаружено большое количество разобранных деталей автомобилей разных марок

Угонщики признались в совершении кражи полицейского "ВАЗа" и еще  в 10 аналогичных преступлениях.

Как сообщал MIGnews.com.ua,  в Киеве, 2 февраля, правоохранители задержали злоумышленников, которые украли автомобиль вместе с женщиной, находящейся в транспортном средстве.

Теги материала: кража, угон автомобиля, Национальная полиция, Запорожье
Новости СМИ2
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