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СБУ обнародовала аудиопереговоры Плотницкого с боевиками по сбитому Ил-76
06.02.2017 11:47

СБУ обнародовала аудиопереговоры Плотницкого с боевиками по сбитому Ил-76  Видеорепортаж

В понедельник, 6 февраля, Служба безопасности Украины обнародовала аудиопереговоры боевиков самопровозглашенной Луганской народной республики об украинском самолете Ил-76, который сбили летом 2014 года.

На записи слышно, как главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий обсуждает подготовку теракта с представителем руководства "ЛНР" Геннадием Цыпкаловым.

Также на записи есть разговор Плотницкого с его заместителем в незаконном вооруженном формировании "Заря" Андреем Патрушевым о падении самолета.

Кроме того, были обнародованы переговоры боевика Александра Гуреева с предпринимателем из Краснодона, которому за 20% заказали сдать обломки Ил-76 на металлолом.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Генеральная прокуратура Днепропетровской области утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении главы террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров батальонов Андрея Патрушева и Александра Гуреева в деле сбитого самолета Ил-76.

Теги материала: СБУ, Ил-76, переговоры, Игорь Плотницкий
Новости СМИ2
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