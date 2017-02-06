СБУ обнародовала аудиопереговоры Плотницкого с боевиками по сбитому Ил-76

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, Служба безопасности Украины обнародовала аудиопереговоры боевиков самопровозглашенной Луганской народной республики об украинском самолете Ил-76, который сбили летом 2014 года.

На записи слышно, как главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий обсуждает подготовку теракта с представителем руководства "ЛНР" Геннадием Цыпкаловым.

Также на записи есть разговор Плотницкого с его заместителем в незаконном вооруженном формировании "Заря" Андреем Патрушевым о падении самолета.

Кроме того, были обнародованы переговоры боевика Александра Гуреева с предпринимателем из Краснодона, которому за 20% заказали сдать обломки Ил-76 на металлолом.