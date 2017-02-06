Мужчина пытался вывезти в Россию почти 2 млн рублей в куртке

MIGnews.com.ua

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в воскресенье, 5 февраля, задержали мужчину, который пытался вывезти в Россию 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

По полученным данным, в Харьковской области сотрудники отдела пограничной службы "Волчанск" выполняли необходимые для прохождения таможни действия. 29-летний житель Луганска, следовавший в Россию, очень сильно нервничал, что и заметили сотрудники Госпогранслужбы. Поэтому они решили провести углубленную проверку.

"Мужчина пытался провезти 1,69 млн российских рублей. Все деньги он положил в карманы своей куртки. Деньги изъяли и передали представителям фискальной службы. В настоящее время проводится проверка", - говорится в сообщении.