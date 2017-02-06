ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Мужчина пытался вывезти в Россию почти 2 млн рублей в куртке
06.02.2017 10:59

Мужчина пытался вывезти в Россию почти 2 млн рублей в куртке  Видеорепортаж

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины в воскресенье, 5 февраля, задержали мужчину, который пытался вывезти в Россию 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы.

По полученным данным, в Харьковской области сотрудники отдела пограничной службы "Волчанск" выполняли необходимые для прохождения таможни действия. 29-летний житель Луганска, следовавший в Россию, очень сильно нервничал, что и заметили сотрудники Госпогранслужбы. Поэтому они решили провести углубленную проверку.

"Мужчина пытался провезти 1,69 млн российских рублей. Все деньги он положил в карманы своей куртки. Деньги изъяли и передали представителям фискальной службы. В настоящее время проводится проверка", - говорится в сообщении.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали троих украинцев, которые пытались вывезти в Россию военное устройство

Теги материала: Госпогранслужба, Россия, граница, деньги
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В разведке сообщили причины, по которым Кремль хочет убрать Захарченко и Плотницкого
Важное
В разведке сообщили причины, по которым Кремль хочет убрать Захарченко и Плотницкого
В Москве скончался известный российский актер Тараторкин
Важное
В Москве скончался известный российский актер Тараторкин
Ситуация в АТО: Никакого прекращения огня – более полусотни обстрелов и двое погибших
Важное
Ситуация в АТО: Никакого прекращения огня – более полусотни обстрелов и двое погибших  Видеорепортаж
Обстрелянный военными РФ самолет Ан-26 сняли на видео
Важное
Обстрелянный военными РФ самолет Ан-26 сняли на видео  Видеорепортаж
В Киеве активисты облили кровью центральный вход российского Сбербанка
Важное
В Киеве активисты облили кровью центральный вход российского Сбербанка  Фоторепортаж
Штаб АТО: Под обстрелами боевиков погибли двое бойцов ВСУ
Важное
Штаб АТО: Под обстрелами боевиков погибли двое бойцов ВСУ

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

"Внезапно для коммунальщиков посреди зимы": соцсети о сильном снегопаде в Киеве
Эксклюзив  "Внезапно для коммунальщиков посреди зимы": соцсети о сильном снегопаде в Киеве  Фоторепортаж
06.02.2017
"Снова будет огромное количество шуток": Виталий Кличко в прямом эфире сыграл на гитаре
Эксклюзив  "Снова будет огромное количество шуток": Виталий Кличко в прямом эфире сыграл на гитаре  Видеорепортаж
05.02.2017
Виталий Кличко: Я называю жену Владимира "обезьянкой"
Эксклюзив  Виталий Кличко: Я называю жену Владимира "обезьянкой"
05.02.2017
Журналист: Трампа уберут с поста президента уже в 2017 году
Эксклюзив  Журналист: Трампа уберут с поста президента уже в 2017 году
05.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика