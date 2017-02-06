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Горсовет Лисичанска "нагрел руки" на покупке КрАЗа
06.02.2017 10:44

Горсовет Лисичанска "нагрел руки" на покупке КрАЗа

Управление по исполнению политики Лисичанского городского совета Луганской области в сфере жилищно-коммунальных услуг приобрел для города новый снегоуборочный автомобиль на базе КрАЗ, стоимостью в 2,27 млн гривен, который на деле оказался подержанным авто 2007 года выпуска. Данная информация внесена в Единый государственный реестр досудебных решений.

Согласно данным Лисичанского городского суда,  горсовет заказал у предприятия ТОВ "Автомастер и К" комбинированный дорожный автомобиль № 214 на базе КрАЗ 65055 за 2,27 млн гривен и оплатила всю сумму в конце декабря 2016 года, о чем свидетельствует информация на портале публичных закупок "E-data".

Следствие выявило, что купленный автомобиль не является новым, а номер на шасси был изменен, а управление по исполнению политики в сфере ЖКХ составило договор купли-продажи, по которому они приобрели КрАЗ за 205 тыс. грн.

На данный момент открыто уголовное производство и автомобиль находится под арестом.  

Справка: ТОВ "Автомастер и К" специализируется на изготовлении, установке, переоборудовании и продаже кузовов и комплектующих, а также ремонтных работах грузовых автомобилей. Продажей новых авто предприятие не занимается.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, мэр Киева Виталий Кличко провел осмотр 50 новых автобусов, которые уже через неделю начнут курсировать по столице.

Теги материала: Луганская область, закупки, кража, Лисичанск
Новости СМИ2
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