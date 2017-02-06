Горсовет Лисичанска "нагрел руки" на покупке КрАЗа

MIGnews.com.ua

Управление по исполнению политики Лисичанского городского совета Луганской области в сфере жилищно-коммунальных услуг приобрел для города новый снегоуборочный автомобиль на базе КрАЗ, стоимостью в 2,27 млн гривен, который на деле оказался подержанным авто 2007 года выпуска. Данная информация внесена в Единый государственный реестр досудебных решений.

Согласно данным Лисичанского городского суда, горсовет заказал у предприятия ТОВ "Автомастер и К" комбинированный дорожный автомобиль № 214 на базе КрАЗ 65055 за 2,27 млн гривен и оплатила всю сумму в конце декабря 2016 года, о чем свидетельствует информация на портале публичных закупок "E-data".

Следствие выявило, что купленный автомобиль не является новым, а номер на шасси был изменен, а управление по исполнению политики в сфере ЖКХ составило договор купли-продажи, по которому они приобрели КрАЗ за 205 тыс. грн.

На данный момент открыто уголовное производство и автомобиль находится под арестом.

Справка: ТОВ "Автомастер и К" специализируется на изготовлении, установке, переоборудовании и продаже кузовов и комплектующих, а также ремонтных работах грузовых автомобилей. Продажей новых авто предприятие не занимается.