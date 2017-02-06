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Почти во всей Авдеевке восстановили электроснабжение
06.02.2017 09:58

Почти во всей Авдеевке восстановили электроснабжение

В понедельник, 6 февраля, в Авдеевке Донецкой области к централизованному электроснабжению удалось подключить 80% города. Данную информацию обнародовал пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на официальном сайте.

Работы по восстановлению подачи электроэнергии для оставшихся 20% города,  сотрудники ГСЧС совместно с представителями топливно-энергетической компании планируют продолжить. Также будет проводиться переподключение объектов социально-бытовой сферы с электрогенераторов на централизованное электроснабжение.

На данный момент функционирует один пункт жизнеобеспечения (семь палаток ГСЧС, одна благотворительной организации), три стационарных пункта обогрева, в которые уже обратились 11 789 человек (за сутки 1 661 человек). Питание обеспечивают три полевые кухни.

По состоянию на 08:00 понедельника из Авдеевки эвакуированы 290 человек (из них 42 человека преклонного возраста и 135 детей), в течение суток - 24 человека (из них 11 детей).

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что 6 февраля планируется возобновление учебного процесса во всех общеобразовательных заведениях Авдеевки.

Теги материала: Авдеевка, АТО, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, эвакуация
Новости СМИ2
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