Почти во всей Авдеевке восстановили электроснабжение

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, в Авдеевке Донецкой области к централизованному электроснабжению удалось подключить 80% города. Данную информацию обнародовал пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на официальном сайте.

Работы по восстановлению подачи электроэнергии для оставшихся 20% города, сотрудники ГСЧС совместно с представителями топливно-энергетической компании планируют продолжить. Также будет проводиться переподключение объектов социально-бытовой сферы с электрогенераторов на централизованное электроснабжение.

На данный момент функционирует один пункт жизнеобеспечения (семь палаток ГСЧС, одна благотворительной организации), три стационарных пункта обогрева, в которые уже обратились 11 789 человек (за сутки 1 661 человек). Питание обеспечивают три полевые кухни.

По состоянию на 08:00 понедельника из Авдеевки эвакуированы 290 человек (из них 42 человека преклонного возраста и 135 детей), в течение суток - 24 человека (из них 11 детей).