В Турции произошло землетрясение

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, в западной части Турецкой Республики произошло в провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла, передает агентство Anadolu .

В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции сообщили, что эпицентр землетрясения пришелся в районе города Айваджик. Подземные толчки чувствовались в 06:51 по местному времени.

Очаг залегал на глубине 9,25 километров. Информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее говорилось, что 29 января, в Тихом океане в 1048 км северо-восточнее города Окленда в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов. Специалисты отнесли данные подземные толчки к категории "разрушительных".