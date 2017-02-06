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В Турции произошло землетрясение
06.02.2017 08:58

В Турции произошло землетрясение

В понедельник, 6 февраля, в западной части Турецкой Республики произошло в провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла, передает агентство Anadolu.

В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции сообщили, что эпицентр землетрясения пришелся в районе города Айваджик. Подземные толчки чувствовались в 06:51 по местному времени.

Очаг залегал на глубине 9,25 километров. Информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее говорилось, что 29 января, в Тихом океане в 1048 км северо-восточнее города Окленда в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,9 баллов. Специалисты отнесли данные подземные толчки к категории "разрушительных".

Как сообщал MIGnews.com.ua, 30 января, на итальянской Сицилии в районе вулкана Этна произошло около пятидесяти подземных толчков, в результате чего в некоторых районах пришлось эвакуировать школы.

Теги материала: Турция, землетрясение, стихия
Новости СМИ2
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