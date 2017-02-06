Во Львове сгорел приют для собак

MIGnews.com.ua

В ночь на понедельник, 6 февраля, во Львове дотла сгорел приют для собак "Милосердие". Соответствующее сообщение было опубликовано на странице сообщества "Варта 1" в Facebook.

По полученным данным, на момент пожара в приюте находились 300 собак. Никто из них не пострадал. Однако сгорела кухня, где находилась вся еда для собак.

"Горел единственный во Львове Приют Милосердие... Это около 300 собак, которые имели там дом! Им нечего есть! Вообще!... Просьба сейчас забыть о симпатии или нет к собакам, к людям, которые там работают. Сейчас надо спасти 300 живых существ", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в настоящее время пожар уже ликвидирован, но есть очаги возгорания.