Штаб АТО: Боевики 94 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 5 февраля, представители незаконных вооруженных формирований 94 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, противник использовал на мариупольском направлении 122-мм и 152-мм артиллерии возле Бердянского, Лебединского и Талаковки.

"Из минометов били вблизи Троицкого, Красногоровки, Павлополя, Марьинки, Водяного, Широкино и Гнутово", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Красногоровку, Марьинку, Лебединское и Новотроицкое обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия попала.

"В Гнутово и Павлополе работал снайпер. А по Широкино и Красногоровке огонь вели из БМП и танка", - сообщили в пресс-центре.

"На луганском направлении боевики стреляли из минометов в Катериновке, Попасной, Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия - в Крымском, Новоалександровке, Троицкое. По Крымскому и Желтом огонь вели снайперы", - сообщает штаб.

Стоит отметить, что на донецком направлении из танков, 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно открывали огонь в районе Песков, Авдеевки, Каменки, Зайцева, Опытного, Новгородского, Железного и Луганского. По Невельском вел огонь снайпер, а по Луганском - БМП противника.

"В результате противостояния пять украинских бойцов получили ранения, один был травмирован", - констатировали в штабе.