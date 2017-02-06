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Штаб АТО: Боевики 94 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе
06.02.2017 06:59

Штаб АТО: Боевики 94 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе

В воскресенье, 5 февраля, представители незаконных вооруженных формирований 94 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, противник использовал на мариупольском направлении 122-мм и 152-мм артиллерии возле Бердянского, Лебединского и Талаковки.

"Из минометов били вблизи Троицкого, Красногоровки, Павлополя, Марьинки, Водяного, Широкино и Гнутово", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Красногоровку, Марьинку, Лебединское и Новотроицкое обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия попала.

"В Гнутово и Павлополе работал снайпер. А по Широкино и Красногоровке огонь вели из БМП и танка", - сообщили в пресс-центре.

"На луганском направлении боевики стреляли из минометов в Катериновке, Попасной, Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия - в Крымском, Новоалександровке, Троицкое. По Крымскому и Желтом огонь вели снайперы", - сообщает штаб.

Стоит отметить, что на донецком направлении из танков, 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно открывали огонь в районе Песков, Авдеевки, Каменки, Зайцева, Опытного, Новгородского, Железного и Луганского. По Невельском вел огонь снайпер, а по Луганском - БМП противника.

"В результате противостояния пять украинских бойцов получили ранения, один был травмирован", - констатировали в штабе.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, по состоянию на 18:00 воскресенья, 4 февраля, боевики 40 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Теги материала: АТО, Донбасс, боевики, обстрелы, украинские военные
Новости СМИ2
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