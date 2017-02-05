ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Сутки в зоне АТО: за сутки зафиксировано 40 обстрелов
05.02.2017 21:07

Сутки в зоне АТО: за сутки зафиксировано 40 обстрелов

Боевики 40 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины за сутки. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО.

"Российско-оккупационные войска на всех направлениях продолжили обстрелы наших позиций. Не стала исключением и Авдеевка, где ремонтники пытаются восстановить подачу электроэнергии. Здесь захватчики из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по нашим позициям", - говорится в сводке.

На Донецком направлении вражеские войска танками вели огонь около Песков и Каменки. Зайцево, Опытное и Луганское обстреливали из минометов разных калибров, гранатометов и стрелкового оружия. По Невельскому вел огонь снайпер.

"На Мариупольском направлении из минометов – по Красногоровке, Водяному, Широкиному и Гнутовому. Из гранатометов и стрелкового оружия по Красногоровке, Марьинке, Лебединском, Новотроицком. Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь. БМП - Широкино", - сообщают военные.

На Луганском направлении Катериновку обстреливали из 120 и 82 миллиметровых минометов. Крымское - из гранатометов и стрелкового оружия, а также БМП. Желтое - снайпер.

За сутки ранено одного украинского военного. 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, боевики 115 раз обстреляли позиции украинских военных. Трое военных погибли, еще семеро ранены. 

 

 

Теги материала: боевики, обстрелы, раненные
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Мотузяник: Боевики не прекращают обстрелы украинских позиций
Важное
Мотузяник: Боевики не прекращают обстрелы украинских позиций
Разведка: В больницах Донецка находится почти 400 раненых боевиков
Важное
Разведка: В больницах Донецка находится почти 400 раненых боевиков
Штаб АТО: Боевики из "Градов" обстреляли Новозвановку
Важное
Штаб АТО: Боевики из "Градов" обстреляли Новозвановку
ВСУ: По Авдеевке было выпущено более 7500 боеприпасов
Важное
ВСУ: По Авдеевке было выпущено более 7500 боеприпасов
Боевики штурмовали позиции ВСУ в районе Авдеевки из 152 мм орудий
Важное
Боевики штурмовали позиции ВСУ в районе Авдеевки из 152 мм орудий
Раненому в Авдеевке журналисту удалось сохранить зрение
Важное
Раненому в Авдеевке журналисту удалось сохранить зрение

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

"Снова будет огромное количество шуток": Виталий Кличко в прямом эфире сыграл на гитаре
Эксклюзив  "Снова будет огромное количество шуток": Виталий Кличко в прямом эфире сыграл на гитаре  Видеорепортаж
05.02.2017
Виталий Кличко: Я называю жену Владимира "обезьянкой"
Эксклюзив  Виталий Кличко: Я называю жену Владимира "обезьянкой"
05.02.2017
Журналист: Трампа уберут с поста президента уже в 2017 году
Эксклюзив  Журналист: Трампа уберут с поста президента уже в 2017 году
05.02.2017
В полиции прокомментировали нападение депутата на полицейского в Бахмуте
Эксклюзив  В полиции прокомментировали нападение депутата на полицейского в Бахмуте
05.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика