Сутки в зоне АТО: за сутки зафиксировано 40 обстрелов

MIGnews.com.ua

Боевики 40 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины за сутки. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО .

"Российско-оккупационные войска на всех направлениях продолжили обстрелы наших позиций. Не стала исключением и Авдеевка, где ремонтники пытаются восстановить подачу электроэнергии. Здесь захватчики из танков, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия неоднократно вели огонь по нашим позициям", - говорится в сводке.

На Донецком направлении вражеские войска танками вели огонь около Песков и Каменки. Зайцево, Опытное и Луганское обстреливали из минометов разных калибров, гранатометов и стрелкового оружия. По Невельскому вел огонь снайпер.

"На Мариупольском направлении из минометов – по Красногоровке, Водяному, Широкиному и Гнутовому. Из гранатометов и стрелкового оружия по Красногоровке, Марьинке, Лебединском, Новотроицком. Снайперы обстреливали Гнутово и Павлополь. БМП - Широкино", - сообщают военные.

На Луганском направлении Катериновку обстреливали из 120 и 82 миллиметровых минометов. Крымское - из гранатометов и стрелкового оружия, а также БМП. Желтое - снайпер.

За сутки ранено одного украинского военного.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, боевики 115 раз обстреляли позиции украинских военных. Трое военных погибли, еще семеро ранены.