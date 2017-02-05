На Одесской трассе автомобили стали 5-километровую пробку из-за ДТП с фурой

MIGnews.com.ua

Под Киевом на Одесской трассе вечером 5 февраля перевернулась фура, тем самым спровоцировав 5-километровую пробку. Об этом в передает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Одесская трасса в сторону Киева. Недалеко от поворота на Путровку перевернулась фура. Вытягивают краном. Пробка 5 км", - об этом идет речь в сообщении ресурса.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, столицу парализовали пробки, которые образовались из-за дождя и гололеда. На проспекте Победы случилось ДТП с участием 11 автомобилей.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на Бориспольской трассе в Киеве автомобиле стоят в пробке из-за ДТП, в которое попали три автомобиля. Одна из машин вылетела на встречную полосу движения.