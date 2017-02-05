Ледоходы могут стать причиной затопления Ужгорода

MIGnews.com.ua

Украинские Ужгород и Сторожица находятся под угрозой затопления из-за 5-километрового ледового затора на территории Словакии. Об этом передает пресс-служба главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля на его сайте .

"Затор начинается возле сел Ликаровцы, Пинковцы и Загор Кошицкого края (Словакия) и заканчивается возле с. Сторожница Ужгородского района. Если Словакия не примет срочных мер по разблокированию ледохода, вода в Уже стремительно поднимется и может затопить часть Сторожницы и Ужгорода", - предупредил Москаль.

На разведку ситуации в Словакию отправился начальник Бассейнового управления водных ресурсов р. Тиса Владимир Чипак, который собирается совершить осмотр территории вместе с словацкими водниками.

"При необходимости Закарпатье в любой момент готово отправить в Словакию свои пиротехнические бригады для взрывных работ и разблокировки ледохода", - отметили в ОГА.

Кроме того, параллельно облгосадминистрация держит под контролем и ситуацию ледохода в Венгрии и Румынии и совершает ее мониторинг.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, жители Закарпатской области снимают впечатляющие видео ледоходов, которые возникли из-за потепления.