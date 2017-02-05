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В Китае река покраснела от промышленных отходов
05.02.2017 17:42

В Китае река покраснела от промышленных отходов  Фоторепортаж

Местная река в китайском городе Тайюань обрела ярко-красный цвет. Об этом передает People's daily, China на своей странице в Facebook.

Вода в реке покраснела после прорыва трубы на фабрике по производству красок. Жители ближайших районов отмечают, что река начала обретать красный цвет с 1 февраля 2017 года.

Проверка и экспертиза экологического надзора подтвердила, что причиной покраски воды стали промышленные отходы красильной фабрики.

Также экспертиза воды показала, что токсических веществ в реке не обнаружено.

Тем временем, правительство работает над возращением воде своего природного цвета.   

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, киевский район Позняки вновь накрыла токсическая пыль. В воде и в воздухе повышен уровень допустимых норм токсических веществ. 
 

Теги материала: экология, Китай, река, фабрика, труба, авария
Новости СМИ2
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