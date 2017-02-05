В Китае река покраснела от промышленных отходов

MIGnews.com.ua

Местная река в китайском городе Тайюань обрела ярко-красный цвет. Об этом передает People's daily, China на своей странице в Facebook.

Вода в реке покраснела после прорыва трубы на фабрике по производству красок. Жители ближайших районов отмечают, что река начала обретать красный цвет с 1 февраля 2017 года.

Проверка и экспертиза экологического надзора подтвердила, что причиной покраски воды стали промышленные отходы красильной фабрики.

Также экспертиза воды показала, что токсических веществ в реке не обнаружено.

Тем временем, правительство работает над возращением воде своего природного цвета.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, киевский район Позняки вновь накрыла токсическая пыль. В воде и в воздухе повышен уровень допустимых норм токсических веществ.

