В Китае река покраснела от промышленных отходов

Местная река в китайском городе Тайюань обрела ярко-красный цвет. Об этом передает People's daily, China на своей странице в Facebook.
Вода в реке покраснела после прорыва трубы на фабрике по производству красок. Жители ближайших районов отмечают, что река начала обретать красный цвет с 1 февраля 2017 года.
Проверка и экспертиза экологического надзора подтвердила, что причиной покраски воды стали промышленные отходы красильной фабрики.
Также экспертиза воды показала, что токсических веществ в реке не обнаружено.
Тем временем, правительство работает над возращением воде своего природного цвета.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, киевский район Позняки вновь накрыла токсическая пыль. В воде и в воздухе повышен уровень допустимых норм токсических веществ.